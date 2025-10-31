Штурмовые группы 2-й армии зашли в населенный пункт Рог в ДНР

Минобороны России сообщает о том, что штурмовики 2-й армии зашли в населенный пункт Рог на территории ДНР. Сейчас бойцы закрепились в юго-восточной его части.

Помимо этого сообщается, что штурмовики завершаются зачистку населенного пункта Гнатовка. Также войска продолжают уничтожение окруженных боевиков в Красноармейске. Они расширяют контроль территории в районе городского железнодорожного вокзала.

За последние сутки окруженный противник в районе Красноармейска пытался прорваться из котла семь раз в северном и северо-западном направлениях. Также враг пытался деблокировать окруженных, ударив со стороны Гришино - безуспешно. Всего же за неделю было четыре попытки противника деблокировать группировку, окруженную в районе Красноармейска и 23 попытки прорвать окружение изнутри.

Еще российское оборонное ведомство сообщило, что сегодня российские войска освободили Новоалександровку в Днепропетровской области. Этот населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

