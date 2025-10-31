МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Опубликованы кадры боев за Новоалександровку в Днепропетровской области

Населенный пункт взяли под контроль штурмовые отряды из состава 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады.
2025-10-31 13:56:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры ведения боевых действий за населенный пункт Новоалександровка на территории Днепропетровской области. Ее взяли под контроль штурмовики 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии.

Отмечено, что противник оказывал ожесточенное сопротивление и активно применял FPV-дроны, минометы и артиллерию. Это его не спасло - военнослужащие ВС РФ прорвались в Новоалександровку и установили контроль над ней. 

Завершив бои за населенный пункт, штурмовики развернули в нем флаги России. В результате штурма под контроль перешел район обороны неприятеля площадью более 12 километров. Бойцы зачистили свыше сотни строений. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что группировка войск «Восток» продолжает наступать. Бойцы освобождают населенные пункты в Запорожской и Днепропетровской областях. Достигнув рубежей, они закрепляются на них, чтобы не дать врагу выбить себя контратаками. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #Днепропетровская область #Новоалександровка #29-я армия #36-я бригада
