Российские войска освободили Новоалександровку в Днепропетровской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».
2025-10-31 13:07:25
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Вооруженные силы России установили полный контроль над населенным пунктом Новоалександровка в Днепропетровской области. Об этом говорится в еженедельной сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.

По данным ведомства, в течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступление и продвинулись в глубину обороны противника, освободив несколько населенных пунктов, в том числе Новоалександровку.

Кроме того, в сообщении отмечается, что с 25 по 31 октября в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженные силы РФ нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.

#спецоперация
