В Запорожской области расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Восток» нанес точный удар по позициям ВСУ, замаскированным в лесополосе недалеко от населенного пункта Зеленый Гай. Об этом сообщило Минобороны России.

Цели были обнаружены операторами разведывательных беспилотников, которые передали координаты артиллеристам. После получения данных расчет «Града» оперативно занял позицию и открыл огонь.

Мощный залп накрыл укрепления, инженерные сооружения и живую силу ВСУ. По данным ведомства, в результате удара намеченные цели удалось уничтожить.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении украинского опорного пункта на территории Днепропетровской области. Это сделал расчет реактивной системы залпового огня «Град» из состава группировки войск «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.