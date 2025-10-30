МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчет «Града» накрыл огнем позиции ВСУ в Запорожской области

Разведка с воздуха выявила замаскированные укрепления противника в районе Зеленого Гая. После этого в дело вступила реактивная артиллерия.
2025-10-30 11:55:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Запорожской области расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Восток» нанес точный удар по позициям ВСУ, замаскированным в лесополосе недалеко от населенного пункта Зеленый Гай. Об этом сообщило Минобороны России.

Цели были обнаружены операторами разведывательных беспилотников, которые передали координаты артиллеристам. После получения данных расчет «Града» оперативно занял позицию и открыл огонь.

Мощный залп накрыл укрепления, инженерные сооружения и живую силу ВСУ. По данным ведомства, в результате удара намеченные цели удалось уничтожить.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении украинского опорного пункта на территории Днепропетровской области. Это сделал расчет реактивной системы залпового огня «Град» из состава группировки войск «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #РСЗО #Град #запорожская область #Реактивная артиллерия
