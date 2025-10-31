Шойгу заявил, что РФ всегда держала ядерные полигоны в готовности

Испытания ядерного оружия никогда не прекращались ни в одной стране, просто они проводились математически. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. Так он ответил на критику представителей коллективного Запада после испытания Россией крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон».

«Испытания не прекращались ни в одной стране ни на один день и ни на один час. Но, единственное, они проходили в части применения расчетной техники, и они проводились не физические испытания, а делались математические модели», - сказал Шойгу.

Со слов Сергея Шойгу, такие испытания ведутся, потому что эта тема требует постоянного внимания и постоянного совершенствования. У России, отметил он, есть специальные полигоны, которые готовы к применению.

«С учетом того, что мы взяли на себя обязательства, мы присоединились к не испытаниям. Но наши полигоны, как и другие возможности, мы держали в готовности к тому, чтобы можно было в любое время прибегнуть к их использования», - уточнил Шойгу.

Ранее в Кремле сообщили, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» не являются ядерными. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что все страны занимаются развитием своих систем обороны. Что касается испытаний ядерного оружия, то в этом отношении действует мораторий, резюмировал представитель Кремля.