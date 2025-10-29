Путин назвал ракету «Буревестник» прорывом в области ядерных реакторов

Президент России Владимир Путин характеризовал проходящую испытания крылатую ракету «Буревестник», как прорыв в области ядерных реакторов. Он сделал это, общаясь с участниками спецоперации в Центральном военном клиническом госпитале.

«Самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд - вот это огромное достижение», - раскрыл еще одну подробность устройства«Буревестника» Владимир Путин.

Глава государства назвал «Буревестник» прорывом не только в оборонной сфере, но и в науке в целом. Он подчеркнул, что Россия сможет применять эти технологии в народном хозяйстве.

В качестве примера Путин привел решение проблем энергообеспеченности Арктики. Также президент отметил, что можно использовать эти технологии в лунной программе.