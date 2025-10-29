МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин назвал ракету «Буревестник» прорывом в области ядерных реакторов

Владимир Путин подчеркнул, что, в отличие от других реакторов, двигатель «Буревестника» запускается в течение минут и секунд.
Тимур Шерзад 2025-10-29 14:50:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин характеризовал проходящую испытания крылатую ракету «Буревестник», как прорыв в области ядерных реакторов. Он сделал это, общаясь с участниками спецоперации в Центральном военном клиническом госпитале.

«Самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд - вот это огромное достижение», - раскрыл еще одну подробность устройства«Буревестника» Владимир Путин. 

Глава государства назвал «Буревестник» прорывом не только в оборонной сфере, но и в науке в целом. Он подчеркнул, что Россия сможет применять эти технологии в народном хозяйстве.

В качестве примера Путин привел решение проблем энергообеспеченности Арктики. Также президент отметил, что можно использовать эти технологии в лунной программе.

#в стране и мире #Владимир Путин #буревестник #ядерные реакторы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 