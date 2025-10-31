Сразу после покушения Трамп спросил, показывают ли это в новостях

После попытки покушения в ходе митинга в Пенсильвании президент США, а на тот момент кандидат в президенты Дональд Трамп первым делом спросил, показывают ли произошедшее в новостях. Об этом написал в своей книге журналист ABC News Джонатан Карл.

В первые мгновения после покушения в Батлере в июле 2024 года Трамп сразу спросил у приближенных, показывают ли это новостях. Его слова приводит Джонатан Карл в книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку».

Когда Трампа привезли в больницу, еще до осмотра медиками, он первым делом поинтересовался у прибывших помощников, идет ли трансляция кадров стрельбы по телевидению. После того как политика доставили в палату, он вновь спросил, как покушение освещается в СМИ и есть ли фотографии с места событий.

Стивен Чунг, который сейчас занимает в администрации президента пост директора по коммуникациям, показал Трампу ставший впоследствии знаменитым снимок фотографа Associated Press Эвана Вуччи. На нем политик с окровавленной щекой поднимает вверх сжатый кулак на фоне американского флага.

«Культовая фотография! Это самая американская фотография, которую я когда-либо видел», - прокомментировал Трамп.

Собеседник автора книги, который в тот момент находился в палате, вспомнил, что Трамп также попросил у врачей копию снимка своего головного мозга, который был сделан при помощи компьютерной томографии, чтобы исключить сотрясение. Политик предложил подчиненным, сообщается в книге, «разослать его, чтобы показать, насколько его мозг лучше», чем у тогдашнего президента США и соперника Трампа на выборах Джо Байдена.

Поведение Трампа озадачило агента Секретной службы Ника Менстера, который рассказал Карлу, что сразу после того, как стрелка нейтрализовали, он сам оказался в неожиданной ситуации. Политик, которого ему было поручено охранять, активно сопротивлялся. Вырываясь из рук телохранителей, Трамп вскинул кулак и трижды выкрикнул, обращаясь к ошарашенным сторонникам: «Боритесь!»

«Этот эпизод стал опасным нарушением протокола и, вполне возможно, звездным часом Трампа», - пишет Карл.

Книга «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» вышла в издательстве Penguin Random House 28 октября. Журналист ABC News детально описывает закулисные события, приведшие к сенсационной победе Трампа на президентских выборах 2024 года. Также он описывает процесс отбора кандидатов в администрацию американского президента и первые месяцы работы нового правительства.

Тринадцатого июля 2024 года на Трампа было совершено покушение в ходе предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. Стрелок занимал позицию на крыше здания за пределами охраняемого периметра. Он успел произвести несколько выстрелов. Одна из пуль прошла в нескольких миллиметрах от головы Трампа, задев его ухо. Одним из выстрелов был убит участник мероприятия, 50-летний пожарный. Еще двое получили тяжелые ранения. Стрелок был ликвидирован снайпером. Позднее Секретная служба США признала произошедшее самым «значительным оперативным провалом» за несколько десятков лет.