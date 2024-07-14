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Секретная служба выпустила заявление после стрельбы на митинге Трампа

Представитель Трампа Стивен Чунг заявил, что бывший президент проходит обследование в медучреждении.
Владимир Рубанов 2024-07-14 02:00:37
© Фото: secretservice.gov

Бывший президент Дональд Трамп находится в безопасности после стрельбы на его митинге, сообщил, глава службы коммуникаций Секретной службы США Энтони Гульельми.

«Инцидент произошел вечером 13 июля на митинге Трампа в Пенсильвании. Секретная служба приняла меры защиты, и бывший президент в безопасности», - сообщил он.

Служба ведет расследование, говорится в заявлении.

Представитель Дональда Трампа Стивен Чунг также заявил, что бывший президент в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении, сообщает CNN.

Экс-президент США поблагодарил правоохранительные органы и спасателей за их действия. Чунг пообещал предоставить более подробную информацию будет предоставлена ​​позже.

Дональда Трампа срочно увели со сцены после того, как в начале митинга в Пенсильвании в субботу вечером раздались звуки выстрелов, и он упал на землю. СМИ распространили кадры, на которых у него окровавлено ухо.

#стрельба #сша #Дональд Трамп #покушение #безопасность #митинг #Пенсильвания #Секретная служба США
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