Слуцкий прокомментировал угрозы МИД Украины западным журналистам

Леонид Слуцкий подчеркнул, что Россия демонстрирует гуманизм и открытость для СМИ в зоне спецоперации.
Тимур Шерзад 2025-10-31 12:32:08
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал «Звезде» угрозы западным СМИ со стороны МИД Украины.

«Россия демонстрирует открытость и готовность продемонстрировать истинную ситуацию в зоне спецоперации. Это гуманный и продуманный ход в информационной войне, развязанной Западом», - подчеркнул Слуцкий. 

Он добавил, что своей реакцией украинское Министерство иностранных дел демонстрирует двойные стандарты, страх того, что мир узнает правду. Киевский режим продает своим западным хозяевам байки о том, что, мол, ВСУ сильны и способны продолжать «войну до последнего украинца». На самом деле ситуация на поле боя плачевна для Киева. 

Ранее о готовности пустить иностранных журналистов, в том числе и украинских, в зоны, где окружены войска киевского режима, заявил президент России Владимир Путин. Был отдан соответствующий приказ. Тем не менее представитель МИД Украины Георгий Тихий сделал заявление, запрещающее иностранным и украинским СМИ пытаться воспользоваться коридорами к зонам окружения, представленным российскими войсками. Кроме того, Тихий прибег к угрозам, пообещав всем, кто осмелится воспользоваться предложением российского президента, «долгосрочные репутационные последствия».

#СМИ #Госдума России #наш эксклюзив #леонид слуцкий #окружение #Котлы
