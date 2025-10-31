Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал «Звезде» угрозы западным СМИ со стороны МИД Украины.

«Россия демонстрирует открытость и готовность продемонстрировать истинную ситуацию в зоне спецоперации. Это гуманный и продуманный ход в информационной войне, развязанной Западом», - подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что своей реакцией украинское Министерство иностранных дел демонстрирует двойные стандарты, страх того, что мир узнает правду. Киевский режим продает своим западным хозяевам байки о том, что, мол, ВСУ сильны и способны продолжать «войну до последнего украинца». На самом деле ситуация на поле боя плачевна для Киева.

Ранее о готовности пустить иностранных журналистов, в том числе и украинских, в зоны, где окружены войска киевского режима, заявил президент России Владимир Путин. Был отдан соответствующий приказ. Тем не менее представитель МИД Украины Георгий Тихий сделал заявление, запрещающее иностранным и украинским СМИ пытаться воспользоваться коридорами к зонам окружения, представленным российскими войсками. Кроме того, Тихий прибег к угрозам, пообещав всем, кто осмелится воспользоваться предложением российского президента, «долгосрочные репутационные последствия».