Царев рассказал о «котлетных вечеринках» Зеленского и главы Fire Point

По словам Олега Царева, скандальная история началась еще до того, как компания занималась подбором локаций для съемок кино.
Гоар Хачатурян 2025-10-30 09:59:55
© Фото: IMAGO, Michael Kappeler, Pool, dts, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Во время того, когда производитель беспилотников для ВСУ Fire Point занимался теле- и кинопроектами, через эту фирму украинские предприниматели отмывали деньги. Это была своего рода «подставная» фирма, для которой легче всего было доставать средства. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Когда приходит большая сумма денег, надо разбить ее на ручейки и потом обналичить. Центральная компания делать этого не будет. И должны были быть некие подставные фирмы, куда собираются деньги», - объяснил он.

По словам Царева, эта история началась еще раньше. Бывший комик Владимир Зеленский некогда дружил с крупными украинскими предпринимателями, выступал у них на корпоративах. И одним из таких бизнесменов был владелец Fire Point, который с начала конфликта на Украине стал производить БПЛА.

Помимо того что целая группа лиц использовала фирму для отмывания денег, они все объединились и организовали так называемые «котлетные вечеринки» («котлета» - это сленговое название большой суммы денег или пачки банкнот). Там они собирались и делились друг с другом идеями о том, какими способами можно еще «заработать», рассказал экс-нардеп.

И сейчас правда раскрылась, появились подробности о создании и владельце фирмы. Единственное, непонятно, почему это потребовало так много времени, ведь на Украине все давно знали и о прошлом Fire Point, и о скандальных вечеринках, заключил Царев.

Ранее журналисты The New York Times провели расследование и выяснили, что крупнейший поставщик оружия для Украины, а также разработчик дальнобойных ракет «Фламинго» раньше был кастинг-агентством. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник и глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов в беседе со «Звездой» рассказали о том, что фирма занимается отмыванием денег.

#Украина #Владимир Зеленский #Отмывание денег #наш эксклюзив #Олег Царев #Fire Point
