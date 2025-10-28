МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Картаполов: большую часть денег от Fire Point «рассовывают по карманам»

Фирму перепрофилировали и используют для собственных целей, считает депутат.
Гоар Хачатурян 2025-10-28 17:11:52
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

Бывшее кастинг-агентство Fire Point, которое теперь производит и поставляет беспилотники Украине, это не «однодневка», а реальная фирма. И через нее отмывают деньги - часть средств уходит на создание ракет и дронов, часть «рассовывают по карманам», рассказал «Звезде» глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

«Все абсолютно просто. Через эту фирму, контору отмывают деньги. Это не однодневка, реальная фирма, но ее просто перепрофилировали и прокачивают деньги», - подчеркнул Картаполов.

О том, что Fire Point в прошлом была кастинговым агентством для кино- и телепроизводства, пишет газета The New York Times со ссылкой на регистрационные данные. Отмечается, что, в частности, с фирмой сотрудничал Владимир Зеленский.

Компания производит дальнобойные БПЛА примерно на 30 секретных объектах по всей Украине. Также она разрабатывает ракету «Фламинго» с дальностью 3 000 км.

Глава киевского режима не только был, но и продолжает быть связанным с этой компанией. Один из крупнейших подрядчиков ВСУ получает миллиардные оборонные подряды на Украине, заявил в беседе со «Звездой» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

#Зеленский #ВСУ #Отмывание денег #наш эксклюзив #Fire Point
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 