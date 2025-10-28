Бывшее кастинг-агентство Fire Point, которое теперь производит и поставляет беспилотники Украине, это не «однодневка», а реальная фирма. И через нее отмывают деньги - часть средств уходит на создание ракет и дронов, часть «рассовывают по карманам», рассказал «Звезде» глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

«Все абсолютно просто. Через эту фирму, контору отмывают деньги. Это не однодневка, реальная фирма, но ее просто перепрофилировали и прокачивают деньги», - подчеркнул Картаполов.

О том, что Fire Point в прошлом была кастинговым агентством для кино- и телепроизводства, пишет газета The New York Times со ссылкой на регистрационные данные. Отмечается, что, в частности, с фирмой сотрудничал Владимир Зеленский.

Компания производит дальнобойные БПЛА примерно на 30 секретных объектах по всей Украине. Также она разрабатывает ракету «Фламинго» с дальностью 3 000 км.

Глава киевского режима не только был, но и продолжает быть связанным с этой компанией. Один из крупнейших подрядчиков ВСУ получает миллиардные оборонные подряды на Украине, заявил в беседе со «Звездой» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.