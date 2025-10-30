Ровно 65 лет назад родился легендарный футболист Диего Марадона

Легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне сегодня могло бы исполниться 65 лет. Спортсмен прославился не только своей игрой, но и многочисленными скандалами, которые сопровождали его на поле и за его пределами. Марадона - чемпион мира и серебряный призер мундиаля в составе сборной Аргентины. На протяжении клубной карьеры футбольный гений большую часть времени отыграл за «Архентинос Хуниорс» и «Наполи». К слову, стадион в этом итальянском городе носит его имя. В составе неаполитанцев Марадона становился двукратным победителем чемпионата Италии, а также выиграл кубок УЕФА.

Один из своих самых знаменитых голов аргентинец забил на чемпионате мира 1986 года в четвертьфинальном матче против сборной Англии. После навеса в штрафную невысокий Марадона опередил голкипера англичан и в прыжке рукой переправил мяч в ворота. Несмотря на очевидное нарушение правил, судья гол засчитал. Сам футболист неоднократно заявлял, что забил мяч благодаря «руке Бога».

После завершения своей спортивной карьеры Диего Марадона не удалился от футбола. Он тренировал аргентинские команды, работал наставником в Объединенных Арабских Эмиратах. Какое-то время часто появлялся на телеэкранах, комментируя матчи аргентинского и итальянского чемпионатов, неоднократно выступал приглашенным экспертом на спортивных ток-шоу. Сердце легенды мирового футбола остановилось 25 ноября пять лет назад. До этого он попал в больницу в тяжелом состоянии и перенес несколько сложных операций. Позже его лечащих врачей обвинили в халатности.