Суд в Аргентине постановил конфисковать активы родственников Марадоны

Дети Марадоны - законные наследники активов отца - обвинили его сестер и адвоката в мошенническом управлении его брендом.
Екатерина Пономарева 2025-09-19 06:53:49
© Фото: FrankHoermann, SVEN SIMON, Global Look Press

Апелляционный суд в Аргентине обвинил адвоката и сестер футболиста Диего Марадоны в причастности к мошенническому управлению его брендом. Об этом сообщила газета La Nacion со ссылкой на судебные источники.

Аргентинский суд после вынесения обвинения конфисковал активы Марадоны. Такое решение суд принял по результатам рассмотрения дела, возбужденного дочерьми Марадоны в отношении бренда «Марадона», которым управляла компания Sattvica SA.

Адвокат Матиас Морле, сестры Марадоны и партнеры по Sattvica несколько лет управляют активами известного футболиста. Однако они не являются его наследниками. Все имущество Диего Марадоны с момента его смерти перешло к детям.

Напомним, Диего Марадона умер в Буэнос-Айресе 25 марта 2020 года на 61-м году жизни. Он является чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок УЕФА и Кубок Испании. Всего за свою карьеру он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей и 50 мячей.

