В США назвали необоснованными планы возобновить ядерные испытания

У властей США нет технических, военных или политических оснований для возобновления испытаний ядерного оружия. Такого мнения придерживается директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

«У Соединенных Штатов нет технических, военных или политических оснований возобновлять взрывные испытания ядерного оружия впервые с 1992 года», - сообщил Кимбалл агентству.

Он добавил, что Национальному управлению по ядерной безопасности США потребуется не менее 36 месяцев, чтобы возобновить подземные локализованные ядерные испытания на бывшем полигоне в Неваде. Накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости немедленно приступить к возобновлению испытаний ядерного оружия. Его арсенал у США самый большой в мире, отметил Трамп, а также поручил Пентагону начать подготовку испытаний наравне с другими странами.

Политические оппоненты пообещали сорвать планы главы Белого дома. Конгрессвумен от демократов Дина Титус заявила, что внесет в конгресс законопроект против такого рода испытаний. Кроме того, в США сохраняется непростая ситуация в связи с шатдауном. Из-за него Вашингтон может потерять годы в разработке перспективных образцов ядерного оружия.