В Конгресс США внесут законопроект против испытаний ядерного оружия

Глава Белого дома назвал США обладателями самого крупного арсенала ядерного оружия, поставив Россию и Китай на второе и третье места соответственно.
Ян Брацкий 2025-10-30 06:47:12
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Global Look Press

Демократы намерены внести в Конгресс США законопроект против решения главы Белого дома Дональда Трампа о проведении испытаний ядерного оружия. Об этом заявила конгрессвумен Дина Титус.

«Абсолютно нет. Я внесу законопроект, чтобы положить этому конец», - написала она в соцсети X.

Ранее Дональд Трамп отдал распоряжение приступить к испытаниям ядерного оружия. По словам американского лидера, Вашингтон обладает «самым крупным арсеналом», а Россия и Китай занимают по этому показателю второе и третье места соответственно. На уточняющие вопросы журналистов о причинах принятого решения президент США предпочел не отвечать.

Тем временем в Соединенных Штатах продолжается шатдаун - вынужденная приостановка финансирования федерального правительства. На неделе эксперты допустили, что из-за этого Вашингтон может потерять годы в разработке ядерного оружия. Сотрудники Национального управления ядерной безопасности продолжают работать в условиях сжатых сроков поставок Пентагону модернизированных образцов оружия.

