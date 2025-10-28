CNN: США могут потерять годы в разработке ядерного оружия из-за шатдауна

Приостановка работы федерального правительства США может помешать достижению целей по производству американского ядерного оружия. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

По их информации, оставшиеся сотрудники Национального управления ядерной безопасности продолжают работать в условиях, когда администрация президента США Дональда Трампа требует от управления более сжатых сроков поставок модернизированного оружия Пентагону. Однако даже кратковременная остановка производства может подвинуть сроки производства оружия и на месяцы, и на годы, так как безопасное прекращение работ с ядерными материалами - сложный процесс. Со слов источников, действия администрации напрямую противоречат поставленным ею амбициозным целям в сфере национальной безопасности.

В газете Politico ранее писали о том, что администрация Трампа собирается отправить в неоплачиваемый отпуск «подавляющее большинство гражданских служащих» Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики. По их данным, это связано с шатдауном, в условиях которого приостанавливается финансирование работы правительства Соединенных Штатов. Так как управление исчерпало все средства, предназначенные на выплату зарплат.