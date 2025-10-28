МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

CNN: США могут потерять годы в разработке ядерного оружия из-за шатдауна

Оставшиеся сотрудники продолжают работать в условиях, когда администрация президента США требует от управления более сжатых сроков поставок модернизированного оружия Пентагону.
Дарья Ситникова 2025-10-28 01:43:05
© Фото: Vadim Akhmetov, URA.RU, Global Look Press

Приостановка работы федерального правительства США может помешать достижению целей по производству американского ядерного оружия. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

По их информации, оставшиеся сотрудники Национального управления ядерной безопасности продолжают работать в условиях, когда администрация президента США Дональда Трампа требует от управления более сжатых сроков поставок модернизированного оружия Пентагону. Однако даже кратковременная остановка производства может подвинуть сроки производства оружия и на месяцы, и на годы, так как безопасное прекращение работ с ядерными материалами - сложный процесс. Со слов источников, действия администрации напрямую противоречат поставленным ею амбициозным целям в сфере национальной безопасности.

В газете Politico ранее писали о том, что администрация Трампа собирается отправить в неоплачиваемый отпуск «подавляющее большинство гражданских служащих» Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики. По их данным, это связано с шатдауном, в условиях которого приостанавливается финансирование работы правительства Соединенных Штатов. Так как управление исчерпало все средства, предназначенные на выплату зарплат.

#производство #сша #ядерное оружие #шатдаун
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 