МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Сенате США обьяснили слова Трампа о ядерных испытаниях

Со слов главы комитета по разведке сената США, испытания демонстрируют, что страна «не позволит собой помыкать».
Дарья Ситникова 2025-10-30 23:50:00
© Фото: CNPAdMedia, Global Look Press

Решение президента США Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний направлено, в том числе, на демонстрацию решимости страны по сдерживанию России и КНР. Об этом заявил глава комитета по разведке сената США Том Коттон телеканалу Fox News.

«Подобные испытания, или даже обычные испытательные пуски ракет, например, помогают продемонстрировать Китаю и России решимость и сдерживающий потенциал», - сказал он.

С его слов, испытания демонстрируют, что страна «не позволит собой помыкать». Такие испытания позволят протестировать как старые образцы вооружения, так и новейшие разработки на фоне усиливающихся угроз со стороны Москвы и Пекина, добавил Коттон.

«Мы сделаем все необходимое, чтобы наши военные были более чем способны быть с ними наравне», - заключил глава комитета по разведке сената США.

Ранее американский лидер заявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. С его слов, США «обладают самым крупным арсеналом ядерного оружия». После своей страны на второе место он поставил Россию, а на третье – Китай по количеству соответствующего вооружения.

#Россия #сша #ядерные испытания #кнр #Том Коттон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 