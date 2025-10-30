В Сенате США обьяснили слова Трампа о ядерных испытаниях

Решение президента США Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний направлено, в том числе, на демонстрацию решимости страны по сдерживанию России и КНР. Об этом заявил глава комитета по разведке сената США Том Коттон телеканалу Fox News.

«Подобные испытания, или даже обычные испытательные пуски ракет, например, помогают продемонстрировать Китаю и России решимость и сдерживающий потенциал», - сказал он.

С его слов, испытания демонстрируют, что страна «не позволит собой помыкать». Такие испытания позволят протестировать как старые образцы вооружения, так и новейшие разработки на фоне усиливающихся угроз со стороны Москвы и Пекина, добавил Коттон.

«Мы сделаем все необходимое, чтобы наши военные были более чем способны быть с ними наравне», - заключил глава комитета по разведке сената США.

Ранее американский лидер заявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. С его слов, США «обладают самым крупным арсеналом ядерного оружия». После своей страны на второе место он поставил Россию, а на третье – Китай по количеству соответствующего вооружения.