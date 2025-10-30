Вэнс объяснил заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что иногда нужно тестировать ядерное оружие, чтобы понимать, что все работает исправно. Так политик прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний.

«У России большой ядерный арсенал, у Китая большой ядерный арсенал. Иногда надо проводить тесты, чтобы убедиться, что все работает и работает исправно», - ответил Вэнс журналистам.

В четверг американский лидер дал распоряжение провести ядерное испытание, чтобы быть «на равных» с другими ядерными державами. На это пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник», который прошли ранее, не являются ядерными. Он добавил, что сейчас действует мораторий на такие испытания.

В британском журнале Spectator политолог рассказал, что ни одна американская противоракетаная система не сможет перехватить российский «Буревестник» из-за ее технических особенностей. Даже системе ПРО «Золотой купол», который Трамп планирует создать, не удастся ее догнать.