Spectator: «Золотой купол» не сможет перехватить «Буревестник»

По мнению политолога, ни одна американская система обороны против баллистических ракет не сможет опуститься низко, как «Буревестник».
Екатерина Пономарева 2025-10-30 21:44:08
© Фото: Daniel Torok, Global Look Press

В США планируют создать противоракетную систему ПРО «Золотой купол». Она не сможет перехватить российскую крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник» из-за ее технических особенностей. Об этом заявил британский политолог Марк Галеотти в статье журнала Spectator.

Он добавил, что российская ракета «Буревестник» может следовать «дальше, чем любая обычная крылатая ракета». Ее возможности позволяют маневрировать на высоте не более 50 метров.

По мнению политолога, ни одна американская система обороны против баллистических ракет, которые хвалит Трамп, не сможет перехватить «Буревестник». Системы США поражают ракеты только на больших высотах.

Ранее в Кремле подчеркнули, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» не являются ядерными. Пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что сейчас все страны занимаются развитием своих систем оборон, а испытывать ядерное оружие запрещено мораторием.

Президент России Владимир Путин назвал ракету «Буревестник» прорывом в области ядерных реакторов. Он уточнил, что в отличие от других реакторов, двигатель «Буревестника» запускается в течение минут и секунд. У других реакторов запуск может занять несколько часов и даже дней.

#ядерное оружие #буревестник #золотой купол
