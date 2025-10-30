США отменят «фентаниловый тариф» против китайских товаров

Власти США согласились отменить «фентаниловый тариф» в 10% на китайские товары по итогам переговоров главы Белого дома Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщило китайское Министерство коммерции.

«США отменят 10% так называемый фентаниловый тариф, введенный на китайские товары, а 24% взаимный тариф, введенный на китайские товары, останется приостановленным еще на год», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай из-за ситуации с контрабандой наркотика фентанила. Ситуацию лидеры двух стран неоднократно обсуждали по телефону. Глава Белого дома обещал ввести новые тарифы против Пекина. Личная встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась сегодня в Южной Корее на полях саммита АТЭС. Лидеры подробно обсудили украинский кризис, состояние двусторонней торговли и будущее американо-китайских отношений.

Происходящее между Вашингтоном и Пекином эксперты давно называют экономической войной. Страны обмениваются жесткими санкциями и громкими заявлениями. Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что США взяли курс на долгосрочное сдерживание КНР. Исходя из существующей экономической созависимости двух стран, этот процесс то затухает, то разгорается вновь. Американские элиты эксперт счел китаефобными.