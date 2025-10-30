МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог: бизнес в прибалтийских странах страдает из-за русофобии

Власти закрывают границы, что приводит к падению товарооборота и ухудшению экономической ситуации в самих этих государствах, сказал Самонкин.
Владимир Рубанов 2025-10-30 17:52:26
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Литва и Польша продолжают раздувать русофобию, обвиняя Россию и Белоруссию в агрессии и гибридных атаках, заявил «Звезде» политолог, публицист Юрий Самонкин. В результате они закрывают границы, что приводит к падению товарооборота и ухудшению экономической ситуации в самих прибалтийских странах.

«Эти страны жертвуют своими экономическими интересами ради того, чтобы навредить России. Не понимая, что экономика еврозоны и так находится в кризисе и Брюссель не будет выделять им дополнительные средства. Белоруссия была их важным торговым партнером. Но из-за русофобской политики прибалтийские страны разрушают свои экономические связи», - сказал политолог.

От этих решений страдают рядовые предприниматели, которые ведут бизнес с Белоруссией, так как нарушается логистика, и это подрывает развитие малого и среднего бизнеса, добавил эксперт. В то время как Белоруссия продолжает развиваться благодаря торговле с другими странами, такими как Россия, Китай и другие члены Евразийского экономического союза.

Польша отложила открытие дополнительных КПП на границе с Белоруссией после того, как Вильнюс закрыл на месяц пункты пропуска в Белоруссию. Ранее премьер-министр Дональд Туск анонсировал тестовую работу двух пунктов на границе с Белоруссией - «Бобровники» и «Кузница». Сейчас действуют только два КПП: «Тересполь» - «Брест» и «Кукурыки» - «Козловичи». С ноября 2020 года закрыты четыре других пункта.

#белоруссия #Польша #граница #Литва #наш эксклюзив #пункты пропуска #КПП
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 