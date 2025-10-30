Литва и Польша продолжают раздувать русофобию, обвиняя Россию и Белоруссию в агрессии и гибридных атаках, заявил «Звезде» политолог, публицист Юрий Самонкин. В результате они закрывают границы, что приводит к падению товарооборота и ухудшению экономической ситуации в самих прибалтийских странах.

«Эти страны жертвуют своими экономическими интересами ради того, чтобы навредить России. Не понимая, что экономика еврозоны и так находится в кризисе и Брюссель не будет выделять им дополнительные средства. Белоруссия была их важным торговым партнером. Но из-за русофобской политики прибалтийские страны разрушают свои экономические связи», - сказал политолог.

От этих решений страдают рядовые предприниматели, которые ведут бизнес с Белоруссией, так как нарушается логистика, и это подрывает развитие малого и среднего бизнеса, добавил эксперт. В то время как Белоруссия продолжает развиваться благодаря торговле с другими странами, такими как Россия, Китай и другие члены Евразийского экономического союза.

Польша отложила открытие дополнительных КПП на границе с Белоруссией после того, как Вильнюс закрыл на месяц пункты пропуска в Белоруссию. Ранее премьер-министр Дональд Туск анонсировал тестовую работу двух пунктов на границе с Белоруссией - «Бобровники» и «Кузница». Сейчас действуют только два КПП: «Тересполь» - «Брест» и «Кукурыки» - «Козловичи». С ноября 2020 года закрыты четыре других пункта.