Польша отложила открытие дополнительных КПП на границе с Белоруссией

Польские власти приняли решение отложить открытие дополнительных контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией. Об этом в эфире национальной радиостанции заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский. Изначально открытие КПП планировалось на ноябрь.

«Открытие пунктов пропуска на границе Польши и Беларуси отложено на несколько недель», - сообщили глава МВД.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал открытие двух пропускных пунктов на границе с Белоруссией - «Бобровники» и «Кузница». Тогда Туск подчеркнул, что работать КПП будут в тестовом режиме и могут быть закрыты в любой момент. Сейчас на польско-белорусской границе действует только по одному КПП для пассажирского и международного автомобильного сообщения. Это «Тересполь» - «Брест» и «Кукурыки» - «Козловичи». С ноября 2020 года Варшава поэтапно прекратила работу четырех пунктов пропуска.

Литовские соседи белорусов действуют в схожем ключе. Накануне Вильнюс в одностороннем порядке закрыл границу с Белоруссией, сделав исключения для дипломатов, представителей Евросоюза и некоторых других категорий граждан. Как долго граница будет на замке - неизвестно, предварительные сроки - до конца ноября 2025 года. В качестве причины литовские власти назвали гелиевые шары, якобы запускаемые с белорусской территории. Комментируя происходящее, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал эти мотивы мелкими, даже для такой страны, как Литва.