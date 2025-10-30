Азаров назвал Украину страной бесправия на фоне суда о запрете УПЦ

Украинская православная церковь отделена от государства, поэтому властям не должно быть никакого дело до принимаемых или не принимаемых уставов УПЦ. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Это вообще дикость какая-то. Церковь отделена от государства - пусть они принимают какие угодно уставы. Какое государству до этого дело? Во всяком случае, этот момент чрезвычайно важен», - сказал он.

По мнению экс-премьера, положение УПЦ на Украине совершенно абсурдное. Это дикость, когда митрополита освобождают из-под стражи и вновь арестовывают, не дав ему выйти из здания СИЗО, добавил Азаров.

Все мирные переговоры с киевским режимом должны сводиться к одному - отстранению этого нацистского режима от власти. На Украине отсутствует система правосудия, подчеркнул он.

«Состоялось дикое злодеяние для любой нормальной страны. Страна беспредела, бесправия, где отсутствуют нормальные суды, где отсутствует правосудие», - заключил Азаров.

Сегодня в Киеве прошло первое заседание суда по иску о запрете УПЦ. Процесс должен был начаться еще в конце сентября, но слушания отложили из-за болезни судьи.

У здания суда собрались верующие. Они выступают против запрета канонической Украинской православной церкви. Людей не пускают в здание суда, территория оцеплена.