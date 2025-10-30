Верующие устроили молебен у суда в Киеве, где слушается дело о запрете УПЦ

Православные верующие собрались у здания суда в Киеве, где в эти часы проходит первое слушание по иску о запрете канонической УПЦ. Собравшиеся читают вслух молитвы и поют. Охрана здания суда не пускает людей внутрь, территория вокруг оцеплена.

Заседание суда о запрете Украинской православной церкви должно было состояться еще месяц назад, но тогда судья заболел и слушания отложили на месяц. Истцом выступает Госслужба по этнополитике и свободе совести. Она полагает, что УПЦ тесно связана с Русской православной церковью и поэтому не может выполнять свои функции на территории Украины. Такого же мнения придерживается Владимир Зеленский, подписавший в прошлом году закон о фактическом запрете УПЦ.

В Московском патриархате это назвали актом насилия над совестью миллионов православных верующих и предрекли начало гонений на них. К слову, нападки на православие на Украине давно идут. Раскольники при попустительстве, а иногда и прямой поддержке силовиков захватывают храмы, изгоняют из них настоятелей и паству, избивают прихожан. Несколько раз церкви поджигали.