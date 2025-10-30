МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Верующие устроили молебен у суда в Киеве, где слушается дело о запрете УПЦ

Собравшиеся читают вслух молитвы и поют, внутрь здания суда охрана людей не пускает.
Ян Брацкий 2025-10-30 13:13:41
© Фото: Telegram/Save_Lavra © Видео: Telegram/Save_Lavra

Православные верующие собрались у здания суда в Киеве, где в эти часы проходит первое слушание по иску о запрете канонической УПЦ. Собравшиеся читают вслух молитвы и поют. Охрана здания суда не пускает людей внутрь, территория вокруг оцеплена.

Заседание суда о запрете Украинской православной церкви должно было состояться еще месяц назад, но тогда судья заболел и слушания отложили на месяц. Истцом выступает Госслужба по этнополитике и свободе совести. Она полагает, что УПЦ тесно связана с Русской православной церковью и поэтому не может выполнять свои функции на территории Украины. Такого же мнения придерживается Владимир Зеленский, подписавший в прошлом году закон о фактическом запрете УПЦ.

В Московском патриархате это назвали актом насилия над совестью миллионов православных верующих и предрекли начало гонений на них. К слову, нападки на православие на Украине давно идут. Раскольники при попустительстве, а иногда и прямой поддержке силовиков захватывают храмы, изгоняют из них настоятелей и паству, избивают прихожан. Несколько раз церкви поджигали.

#Киев #Православие #УПЦ #суд #Молебен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 