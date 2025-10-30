Орбан допустил, что к пожару на НПЗ в Венгрии причастны внешние силы

Венгерское Министерство внутренних дел, расследующее пожар на нефтеперерабатывающем заводе MOL в Сазхаломбатте в области Пешт не исключает версию «внешнего воздействия». Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы до сих пор не знаем, был ли это несчастный случай, неисправность или нападение извне», - написал премьер в соцсетях.

Как подчеркнул Орбан, нефтеперерабатывающий завод, который работает преимущественно на российском сырье, входит в пятерку важнейших промышленных предприятий Венгрии, пишет 360.ru. Он имеет для страны стратегическое значение.

Венгерский премьер написал, что расследование «идет полным ходом». Также Орбан вспомнил резонансное заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского. Тот советовал украинцам взорвать нефтепровод «Дружба».

Пламя пожара на заводе венгерской компании MOL Group было видно издалека. В огне оказалось подразделение первичной обработки нефти, которая идет из России по трубопроводу «Дружба». Пожарные смогли потушить возгорание лишь спустя несколько часов. И хотя представители компании почти сразу исключили версию теракта, установить истинные причины пожара пока не удалось.