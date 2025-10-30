МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан допустил, что к пожару на НПЗ в Венгрии причастны внешние силы

Рассказывая о ходе расследования, премьер-министр Венгрии напомнил заявление главы МИД Польши, призывавшего украинцев взорвать нефтепровод «Дружба».
Сергей Дьячкин 2025-10-30 13:08:49
© Фото: Filip Radwanski, Keystone Press Agency, Global Look Press

Венгерское Министерство внутренних дел, расследующее пожар на нефтеперерабатывающем заводе MOL в Сазхаломбатте в области Пешт не исключает версию «внешнего воздействия». Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы до сих пор не знаем, был ли это несчастный случай, неисправность или нападение извне», - написал премьер в соцсетях.

Как подчеркнул Орбан, нефтеперерабатывающий завод, который работает преимущественно на российском сырье, входит в пятерку важнейших промышленных предприятий Венгрии, пишет 360.ru. Он имеет для страны стратегическое значение.

Венгерский премьер написал, что расследование «идет полным ходом». Также Орбан вспомнил резонансное заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского. Тот советовал украинцам взорвать нефтепровод «Дружба».

Пламя пожара на заводе венгерской компании MOL Group было видно издалека. В огне оказалось подразделение первичной обработки нефти, которая идет из России по трубопроводу «Дружба». Пожарные смогли потушить возгорание лишь спустя несколько часов. И хотя представители компании почти сразу исключили версию теракта, установить истинные причины пожара пока не удалось.

#Украина #Польша #расследование #Диверсия #Венгрия #Виктор Орбан #Пожар на заводе #нефтеперерабатывающий завод
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 