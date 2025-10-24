Появившееся 23 октября сообщение о взрыве на НПЗ в Словакии оказалось недостоверным, но успело наделать много шуму, породив новую порцию подозрений в том, что два происшествия на нефтезаводах Европе в начале недели - не случайное совпадение.

Прежде поступали сообщения о пожаре на заводе венгерской компании MOL Group, неподалеку от Будапешта. Пламя было видно издалека. В огне оказалось подразделение первичной обработки нефти, которая идет из России по трубопроводу «Дружба». Потушить все смогли спустя лишь часы. Установить причины пока не удалось, но представители компании версию о теракте исключили почти сразу.

Но сообщение о возгорании на словацком заводе появилось вскоре после того, как в перепалку в социальных сетях вступили главы МИД Польши и Венгрии. Изначально говорилось об отказе польской стороны выдать подозреваемого в совершении диверсий на «Северных потоках». Тогда на этот шаг гневно отреагировал Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии.

«Радослав Сикорский говорит о том независимом суде, который по приказу Дональда Туска отказался экстрадировать террориста, подорвавшего "Северный поток - 2"?», - написал он.

Дело в том, что суд в Варшаве отклонил запрос Германии о выдаче гражданина Украины - фигуранта дела о подрыве газопроводов, а это решение поддержал президент Польши Кароль Навроцкий. До этого польские власти оправдывали диверсию на этой газовой инфраструктуре.

Глава МИД Радослав Сикорский в ответ на пост Петра Сийярто предложил взорвать нефтепровод «Дружба». Он упомянул некоего «майора Мадьяра», назвав его «храбрым соотечественником» Сийярто, которому, «наконец, удастся вывести из строя нефтепровод, и Венгрия будет получать нефть через Хорватию».

Мадьяр, о котором говорит Сикорский, - это Роберт Бровди, командующий силами БПЛА Украины. В России ему предъявили обвинение в совершении терактов на объекты топливно-энергетического комплекса. А несколько месяцев назад венгерские власти запретили Мадьяру въезд в ЕС. Это произошло после очередных террористических атак ВСУ по «Дружбе». Тогда прокачка нефти в Венгрию и Словакию прекратилась не на один день.

В эфире «Звезды» Дмитрий Родионов, директор центра геополитических исследований Института инновационного развития отметил, что Брюссель неизменно встает на сторону Киева и покрывает все его диверсии, даже если они касаются инфраструктуры членов Евросоюза.

«Тот факт, что действия Киева остались без последствий, развязывает ему руки и дает карт-бланш на продолжение своей диверсионно-террористической деятельности. Брюссель неизменно встает на сторону Киева, а не на сторону стран, которые являются членами Евросоюза», - заявил эксперт.

Напомним, накануне издание Cznews.info написало, что на нефтеперерабатывающем заводе в Братиславе возник пожар. В последние дни также сообщалось о взрывах на крупнейшем венгерском НПЗ, перерабатывающем российскую нефть, и на НПЗ компании «Лукойл» в Румынии.