МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Взрывы и пожары произошли на двух НПЗ в Восточной Европе

Там обрабатывали российскую нефть.
Дима Иванов 2025-10-21 21:36:02
© Фото: Noirsoldat_,Х © Видео: ТРК «Звезда»

В Румынии и Венгрии за сутки зафиксированы два чрезвычайных происшествия на нефтеперерабатывающих заводах. Предприятия работали на российской нефти.

В румынском Плоешти на нефтеперерабатывающем заводе случился взрыв, в результате которого получил травмы один работник. Инцидент, как сообщили в полиции, произошел из-за накопления газов в инспекционном колодце трубопровода из-за утечки.

Сотрудник пострадал от удара отлетевшей крышкой. Возбуждено уголовное расследование по факту нарушения правил охраны труда и техники безопасности.

Еще один случай произошел в ночь на 21 октября на нефтеперерабатывающем заводе компании MOL в Венгрии. На предприятии возник пожар, но возгорание оперативно локализовали, пострадавших нет. Премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что власти расследуют инцидент, поставки топлива в страну в безопасности.

Ранее Венгрия отвергла одобренный европарламентариями план ускоренного отказа от нефти и газа из России

#Румыния #Венгрия #нпз #пожары #взрывы #российская нефть
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 