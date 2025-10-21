Взрывы и пожары произошли на двух НПЗ в Восточной Европе

В Румынии и Венгрии за сутки зафиксированы два чрезвычайных происшествия на нефтеперерабатывающих заводах. Предприятия работали на российской нефти.

В румынском Плоешти на нефтеперерабатывающем заводе случился взрыв, в результате которого получил травмы один работник. Инцидент, как сообщили в полиции, произошел из-за накопления газов в инспекционном колодце трубопровода из-за утечки.

Сотрудник пострадал от удара отлетевшей крышкой. Возбуждено уголовное расследование по факту нарушения правил охраны труда и техники безопасности.

Еще один случай произошел в ночь на 21 октября на нефтеперерабатывающем заводе компании MOL в Венгрии. На предприятии возник пожар, но возгорание оперативно локализовали, пострадавших нет. Премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что власти расследуют инцидент, поставки топлива в страну в безопасности.

Ранее Венгрия отвергла одобренный европарламентариями план ускоренного отказа от нефти и газа из России.