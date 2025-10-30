МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска освободили Садовое и Красногорское в зоне спецоперации

Населенные пункты взяли под контроль подразделения группировок войск «Запад» и «Восток».
2025-10-30 12:06:14
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Миноброны России сообщает об освобождении населенных пунктов Садовое и Красногорское в зоне проведения специальной военной операции. 

Садовое находится на территории Харьковской области. Отмечено, что его взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Запад» в результате решительных и активных действий. 

Красногорское располагается на территории Запорожской области. Его освободили военнослужащие группировки войск «Восток». Уточняется, что группировка продолжила продвижение в глубину неприятельской обороны. 

Также сообщается о том, что за сутки российским войскам удалось сорвать девять попыток противника вырваться из окружения под Красноармейском. При этом враг пытался ударить извне для деблокирования котла, действуя из района населенного пункта Гнатовка в ДНР - и тоже безуспешно. 

А в зоне окружения в районе Купянска противник убил при помощи беспилотников девять своих же военнослужащих при попытке сдалться в плен. Российским войскам удалось эвакуировать в безопасную зону лишь троих. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #группировка запад #группировка восток #Садовое #Красногорское
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 