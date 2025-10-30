Миноброны России сообщает об освобождении населенных пунктов Садовое и Красногорское в зоне проведения специальной военной операции.

Садовое находится на территории Харьковской области. Отмечено, что его взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Запад» в результате решительных и активных действий.

Красногорское располагается на территории Запорожской области. Его освободили военнослужащие группировки войск «Восток». Уточняется, что группировка продолжила продвижение в глубину неприятельской обороны.

Также сообщается о том, что за сутки российским войскам удалось сорвать девять попыток противника вырваться из окружения под Красноармейском. При этом враг пытался ударить извне для деблокирования котла, действуя из района населенного пункта Гнатовка в ДНР - и тоже безуспешно.

А в зоне окружения в районе Купянска противник убил при помощи беспилотников девять своих же военнослужащих при попытке сдалться в плен. Российским войскам удалось эвакуировать в безопасную зону лишь троих.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.