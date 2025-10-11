МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог: США взяли курс на долгосрочное сдерживание Китая

Специалист предположил, что зависимость между экономиками Китая и США в дальнейшем будет постепенно уменьшаться.
Игнат Далакян 2025-10-11 15:20:47
© Фото: Dwi Anoraganingrum, Geisler-Fotop, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Соединенные Штаты взяли курс на долгосрочное системное сдерживание Китая, и этот процесс то усиливается, то затухает, исходя из существующей экономической взаимозависимости двух стран. Об этом «Звезде» рассказал ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Эта политика была инициирована еще в первый президентский срок Трампа. Байден продолжил эту политику, а сейчас Трамп понятно, что активизировал свою деятельность. Поэтому тут курс траектории американской внешней политики в отношении Китая, по сути, не поменяется. Уже американские элиты китаефобны», - объяснил специалист.

Он также предположил, что в дальнейшем будет постепенно уменьшаться экономическая зависимость между американскими и китайскими экономиками. Он отметил, что торговые и тарифные войны становятся повседневностью и нормой во внешней политике западных стран.

«Думаю, что пока в краткосрочной перспективе к войне это вряд ли приведет, но вот санкционная удавка и торговая война будут только набирать темп», - пояснил Блохин.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении на 100% пошлин на товары из Китая. Так он отреагировал на введение экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов со стороны КНР.

#Китай #сша #Дональд Трамп #торговые войны #Тарифы #наш эксклюзив
