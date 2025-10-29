Силы ПВО уничтожили три дрона, летевших на Москву

Силами ПВО сбиты три беспилотника, летевшие на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По информации градоначальника, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Они ликвидируют последствия вражеских атак.

Вечером 28 октября сообщалось, что силы ПВО Минобороны России сбили три украинских беспилотника, направлявшихся на столицу. Атаки БПЛА противника на Москву продолжаются уже несколько дней подряд, начиная с 24 октября.

Несколько часов назад, в период с 20.00 до 23.00 по московскому времени, дежурные средства ПВО уничтожили 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Большая часть из них (35) была уничтожена в небе над Брянской областью.