Собянин: силы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны министерства обороны России 28 октября сбили три украинских беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атаки дронов на Москву продолжаются уже пятый день подряд, начиная с 24 октября. Ранее 27 октября за ночь силы ПВО сбили 193 украинских беспилотника в регионах России. Из них 40 уничтожено над московским регионом, включая 34 дрона, направлявшихся на столицу.

Вечером в воскресенье и ночью в понедельник сообщалось о перехвате и уничтожении беспилотников на подходе к столице. Два столичных аэропорта вводили ограничения на полеты для обеспечения безопасности. Некоторые самолеты были вынуждены сменить маршруты.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 15 беспилотников за 5 часов. Большая часть аппаратов пыталась атаковать Брянскую область.