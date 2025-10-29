МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кустурица рассказал, что планирует получить российский паспорт

Сейчас сербский режиссер и сценарист работает над картиной «Последний срок» по повести Валентина Распутина.
Сергей Дьячкин 2025-10-29 07:46:10
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Югославский и сербский сценарист и режиссер Эмир Кустурица рассказал, что собирается получить российский паспорт после завершения экранизации произведения Валентина Распутина, над которой сейчас работает. Своими планами он поделился на творческой встрече в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Кустурица рассказал, что ему нужно закончить фильм. Когда начнется работа над следующей картиной, режиссер планирует «взять российский паспорт».

«Будет. Обязательно будет», - высказался Кустурица о российском гражданстве.

Сейчас режиссер работает над картиной «Последний срок» по одноименной повести Распутина. После этого он планирует начать работу над картинами «Лавр» по роману Евгения Водолазкина и «Как я не снял "Преступление и наказание"» по мотивам романа Федора Достоевского. Во втором фильме, где главным героем выступает сам Кустурица, его роль исполнит номинант кинопремии «Оскар» российский актер Юра Борисов.

Ранее сообщалось, как сербский режиссер стал гостем на праздничных мероприятиях, проходивших в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. До этого в беседе со «Звездой» Кустурица заявлял, что российской культуре не нужно «имитировать Голливуд», потому что она является корнем мировой культуры.

