Кустурица и внук де Голля стали гостями на Параде Победы в Москве

В Москве прошли праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади этот день отметили ветераны, участники СВО, военные корреспонденты и иностранные гости.

Главными героями праздника стали ветераны. На трибунах на Красной площади было 90 участников ВОВ. Они приехали в Москву со всей страны. Самому молодому из них 95 лет, а самому старшему - 104 года.

Ветеран Василий Андрианов скоро отметит вековой юбилей. Он воевал в составе Ленинградского и 2-го Белорусского фронтов, строил мосты, налаживал понтонные переправы для переброски техники.

«Прошел тысячи и тысячи километров. Простой рядовой человек. Служил в армии 50 лет, от рядового до полковника», - рассказал он.

Парад победы - как связь поколений. Рядом с ветеранами Великой Отечественной находятся участники специальной военной операции.

«Это еще один день и возможность почувствовать единение народа и наших соседей, которые близки нам по духу, которые вместе разделили победу прошлого. И сегодняшнюю победу вместе с нами приближают», - считает участник СВО Константин Яшин.

Фатима Омарова - хирургическая сестра в госпитале. Каждый день она спасает жизни раненным бойцам. Вырвалась в Москву на пару дней.

«Я буквально вчера приехала с фронта. Сегодня опять еду. Парад превзошел все ожидания, особенно показ техники», - поделилась она.

Среди гостей также оказалась Виктория Косогляденко, военкор «Звезды». Больше трехсот дней она провела в командировках в зоне СВО. На передовой она с первых дней спецоперации. Много работает в Запорожской и Херсонской областях.

Для нее, а также для другого военкора «Звезды» Павла Кольцова, это первый парад в Москве. Кольцов провел в командировках в зоне СВО в общей сложности больше года. Работал на самых разных направлениях, в том числе в Мариуполе, Луганске, Донецке. Недавно вернулся с передовой домой в Екатеринбург. По его словам, добраться на празднование дня Победы в Москву было непросто из-за того, что переносились и отменялись рейсы.

На трибунах сегодня было почти две тысячи зрителей. В их числе - кинорежиссер Эмир Кустурица, актеры Федор Добронравов, Владимир Машков, Стивен Сигал, а также политики. В частности, приехал общественный деятель, внук первого президента Франции Пьер де Голль - в России он частый гость.

«Франция сражалась вместе с Россией против нацизма, поэтому мы приехали сюда. Это великий день», - отметил он.

Юбилейный парад победы в Москве прошел. Этот день точно всем запомниться надолго.

Ранее сообщалось, что один из ветеранов, бравший Берлин Евгений Знаменский, занял место рядом с Владимиром Путиным на трибуне. В конце войны он оставил на стеге Рейхстага надпись: «Серпухов. Знаменский».