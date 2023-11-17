Кустурица назвал российскую культуру корнем мировой

Кинорежиссер и актер кино Эмир Кустурица считает, что российской культуре не надо «никого имитировать».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Югославский и сербский кинорежиссер и актер кино Эмир Кустурица в разговоре со «Звездой» заявил, что российской культуре не нужно «имитировать Голливуд».

«Я думаю, что будут хорошие идеи. То, о чем мы будем говорить, очень важно для будущего. Я думаю, что российская культура - корень этой культуры, такой глубокий, что вам не надо имитировать никого», - сказал он на IХ Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Накануне сербский и российский актер Милош Бикович заявил, что именно в России находятся истоки современного актерского мастерства. Он также сказал, что культура является мостиком, который связывает народы. Бикович отметил, что «если мы сжигаем все мосты, то теряется надежда на диалог».

Народный артист РФ Сергей Безруков, отвечая на вопрос о том, возможна ли изоляция российской культуры, отметил, что русская культура имеет очень сильное биополе. По его словам, есть многовековая энергия, которую невозможно разрушить.