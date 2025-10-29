МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Посольство РФ: среди жертв урагана «Мелисса» на Ямайке нет россиян

В настоящий момент известно о трех погибших местных жителях, более подробная информация появится в ближайшие дни, уточнили в посольстве.
Ян Брацкий 2025-10-29 07:40:37
© Фото: Jamaica Observer, XinHua, Global Look Press

Посольство России на Ямайке не располагает информацией о соотечественниках, пострадавших в результате урагана «Мелисса». Об этом «Звезде» сообщили в дипведомстве.

«На данный момент ямайскими чиновниками было официально сообщено о трех местных жителях, погибших в ходе подготовительных мероприятий к урагану "Мелисса", более точная цифра жертв стихийного бедствия станет известна в ближайшие дни. Информации о пострадавших среди российских граждан нет», - говорится в сообщении.

Посольство РФ на Ямайке своевременно оповестило проживающих на острове россиян о надвигающемся урагане. Дипломаты указали номера телефонов для экстренной связи, а также рекомендовали придерживаться предписаний местных властей. Стихия обрушилась на Ямайку 28 октября. Основной удар пришелся на западные районы острова. Скорость ветра там достигала 280 километров в час. Ураган сформировался в Карибском море и сейчас движется в сторону Кубы.

Ранее сообщалось, что «Мелисса» может затронуть около 1,5 миллиона человек в Карибском регионе. Стихийному бедствию уже присвоили пятую, высшую категорию. Ожидается до метра осадков, высокие волны, внезапные наводнения и оползни. Специалисты уже назвали ураган сильнейшим на Карибах за последнее столетие. Тысячи жителей эвакуированы, множество домов подтоплены или разрушены порывами ветра. Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс ранее объявил страну зоной бедствия. Правительство предприняло ряд мер по недопущению роста цен на продукты и предметы первой необходимости.

#ураган #Дипломаты #наш эксклюзив #карибское море #ямайка #Мелисса
