Ямайку объявили зоной бедствия после урагана «Мелисса»

Местное правительство приняло постановление об объявлении Ямайки зоной бедствия и одновременно с этим продлило действие распоряжения о предотвращении завышения цен.
Виктория Бокий 2025-10-29 05:52:12
© Фото: ТРК Звезда © Видео: HITNEWSWORLD, X

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс объявил свою страну зоной бедствия после урагана «Мелисса». Об этом сообщает канцелярия главы местного правительства.

В публикации говорится, что правительство приняло постановление об объявлении Ямайки зоной бедствия и одновременно с этим продлило действие распоряжения о предотвращении завышения цен. Местные власти подчеркивают, что необходимо поддерживать стабильность в сложившейся ситуации, защищать потребителей и не поднимать цены на продовольствие, когда граждане закупаются едой, водой и другими необходимыми на первое время вещами.

«Ураган “Мелисса”, беспрецедентная система пятой категории, сейчас продвигается через остров. Это требует нового законодательного положения в рамках Закона об управлении рисками стихийных бедствий. Точно так же мы должны продолжать проактивно поддерживать стабильность, защищать потребителей и предотвращать любые случаи эксплуатации в то время, когда граждане запасаются едой, водой и другими припасами», - написал офис премьера на странице в Facebook*.

Ранее сообщалось, что ураган «Мелисса» может затронуть около 1,5 миллиона человек в Карибском регионе. Стихийное бедствие достигло максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона, с порывами ветра до 280-300 км/ч.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальной сети Facebook признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#ураган #стихийное бедствие #ямайка #Мелисса #эндрю холнесс
