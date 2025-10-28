Ураган «Мелисса» может затронуть около 1,5 миллиона человек в Карибском регионе. Таковы данные Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC). Стихийное бедствие достигло максимальной пятой категории по шкале Сафира-Симпсона, с порывами ветра до 280-300 км/ч.

Шторм несет до метра осадков и нагоны воды высотой до четырех метров. Синоптики предупреждают, что это приведет к «катастрофическим внезапным наводнениям и оползням». По словам специалистов, медленное движение циклона «Мелисса» по необычно теплой воде Карибского моря способствовало его увеличению в размерах и силе.

Ураган уже прошел по Ямайке и нанес там значительный урон. Это самый сильный шторм, обрушившийся на карибский остров в этом столетии, сообщил представитель метеорологической службы ООН. Эвакуированы сотни тысяч жителей, зафиксированы катастрофические наводнения и разрушения, несколько сотен домов повреждены.

Более 500 тысяч человек остались без водоснабжения. На Гаити погибли минимум три человека, в Доминиканской Республике - один погибший и один пропавший без вести.

«Мелисса» движется через Карибское море в сторону Кубы и Багамских островов. Там тоже предвидятся сильные ливни. На Кубе объявлены штормовые предупреждения в нескольких провинциях с ожидаемыми осадками до 300 мм. Власти заявили, что эвакуировали более 500 000 человек из районов, уязвимых для ветров и наводнений.