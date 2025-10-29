МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Камчатке произошло семь афтершоков магнитудой до 6

Отмечается, что два сейсмических события ощущались в населенных пунктах Камчатки с интенсивностью до двух-трех баллов.
Сергей Дьячкин 2025-10-29 06:55:50
© Фото: Ivan Damanik, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

В течение прошедших суток сейсмологи зарегистрировали семь афтершоков в акватории у побережья Камчатки, магнитуда наиболее мощного достигла показателя 6.0. Об этом сообщает Life со ссылкой на региональное управление Министерства чрезвычайных ситуаций.

В материале отмечается, что два сейсмических события ощущались в населенных пунктах Камчатки с интенсивностью до двух-трех баллов. Ранее в этом же районе зафиксировали шесть подземных толчков. Их мощность была меньше.

Ученые продолжают постоянное наблюдение за вулканической активностью на территории Камчатки. Она значительно увеличилась после мощного землетрясения, которое произошло на полуострове 30 июля.

Ранее ГУ МЧС по Камчатскому краю оценило как высокую опасность вулкана Ключевской. Спасатели рекомендовали не приближаться к нему. На Ключевском продолжается парогазовая активность, иногда с содержанием пепла. Ученые считают, что вулкан может выбросить пепел до восьми километров над уровнем моря.

#в стране и мире #МЧС РФ #Камчатка #землетрясение #подземные толчки #афтершоки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 