На Камчатке произошло семь афтершоков магнитудой до 6

В течение прошедших суток сейсмологи зарегистрировали семь афтершоков в акватории у побережья Камчатки, магнитуда наиболее мощного достигла показателя 6.0. Об этом сообщает Life со ссылкой на региональное управление Министерства чрезвычайных ситуаций.

В материале отмечается, что два сейсмических события ощущались в населенных пунктах Камчатки с интенсивностью до двух-трех баллов. Ранее в этом же районе зафиксировали шесть подземных толчков. Их мощность была меньше.

Ученые продолжают постоянное наблюдение за вулканической активностью на территории Камчатки. Она значительно увеличилась после мощного землетрясения, которое произошло на полуострове 30 июля.

Ранее ГУ МЧС по Камчатскому краю оценило как высокую опасность вулкана Ключевской. Спасатели рекомендовали не приближаться к нему. На Ключевском продолжается парогазовая активность, иногда с содержанием пепла. Ученые считают, что вулкан может выбросить пепел до восьми километров над уровнем моря.