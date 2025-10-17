МЧС: опасность вулкана Ключевской на Камчатке оценили как высокую

Спасатели рекомендуют не приближаться к вулкану Ключевской на Камчатке. Они оценили его опасность как высокую на внеочередном заседании экспертного совета. Об этом сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«На Камчатке ученые оценили опасность вулкана Ключевского как высокую: спасатели рекомендуют не приближаться к исполину», - рассказали в пресс-службе ведомства.

На Ключевском продолжается парогазовая активность, иногда с содержанием пепла, по данным ученых Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT). Ученые считают, что вулкан может выбросить пепел до восьми километров над уровнем моря. Сейчас на Ключевском продолжается вершинное извержение, стромболианская деятельность в вершинном кратере, возможно излияние лавового потока, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

Для вулкана установлен код авиационной опасности «оранжевый» и сейсмический код «оранжевый». МЧС региона призывает россиян не подходить близко к вулкану и не совершать на него восхождений.

Ранее на Камчатке зарегистрировали семь афтершоков магнитудой до 4,8. В населенных пунктах почувствовали один подземный толчок.