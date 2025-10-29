Трамп: удары Израиля по ХАМАС не нарушают соглашение о перемирии

Американский президент Дональд Трамп считает, что Израилю следует отвечать на атаки со стороны палестинского движения ХАМАС. Об этом он сообщил журналистам на пути из Токио в Южную Корею. Аудиотрансляцию вел Белый дом.

Трамп считает, что удары ЦАХАЛ в ответ на убийство израильского солдата оправданны. При этом он уверен, что текущая ситуация не является нарушением режима прекращения огня. И соглашение по Газе «ничто не поставит под угрозу».

«Им следовало нанести ответный удар. Когда это происходит, им следует это делать», - оценил Трамп действия израильских властей.

Кроме этого, в разговоре с журналистами президент США отметил, что ХАМАС в случае необходимости «легко убрать». Он назвал палестинское движение «очень маленькой частью» всего мира на Ближнем Востоке.

«Они должны вести себя хорошо. Мы бы предпочли не делать этого, мы заключили сделку», - сказал Трамп.

Как сообщалось ранее, США допускают продолжение «стычек» между Израилем и ХАМАС. Но, несмотря на это, по-прежнему считают, что договор о прекращении огня в секторе Газа сохранится. Об этом заявлял вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. Сам Трамп убежден, что режим прекращения огня между ЦАХАЛ и палестинскими радикалами продолжает действовать. По его мнению, соглашение о перемирии «все еще в силе».