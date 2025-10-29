МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: удары Израиля по ХАМАС не нарушают соглашение о перемирии

Президент США считает, что палестинское движение ХАМАС «легко убрать», но он предпочел бы не делать этого, поскольку «заключил сделку».
Сергей Дьячкин 2025-10-29 06:20:23
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп считает, что Израилю следует отвечать на атаки со стороны палестинского движения ХАМАС. Об этом он сообщил журналистам на пути из Токио в Южную Корею. Аудиотрансляцию вел Белый дом.

Трамп считает, что удары ЦАХАЛ в ответ на убийство израильского солдата оправданны. При этом он уверен, что текущая ситуация не является нарушением режима прекращения огня. И соглашение по Газе «ничто не поставит под угрозу».

«Им следовало нанести ответный удар. Когда это происходит, им следует это делать», - оценил Трамп действия израильских властей.

Кроме этого, в разговоре с журналистами президент США отметил, что ХАМАС в случае необходимости «легко убрать». Он назвал палестинское движение «очень маленькой частью» всего мира на Ближнем Востоке.

«Они должны вести себя хорошо. Мы бы предпочли не делать этого, мы заключили сделку», - сказал Трамп.

Как сообщалось ранее, США допускают продолжение «стычек» между Израилем и ХАМАС. Но, несмотря на это, по-прежнему считают, что договор о прекращении огня в секторе Газа сохранится. Об этом заявлял вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. Сам Трамп убежден, что режим прекращения огня между ЦАХАЛ и палестинскими радикалами продолжает действовать. По его мнению, соглашение о перемирии «все еще в силе».

