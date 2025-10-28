МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Силы ПВО сбили 57 украинских дронов за три часа

Наибольший удар пришелся на Брянскую область, в небе над которой средства ПВО уничтожили 35 беспилотников.
2025-10-28 23:35:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО уничтожили 57 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за три часа, начиная с 20.00 до 23.00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что 35 БПЛА сбили над Брянской областью, девять над Ростовской областью, а над территориями Калужской и Тульской областей - по четыре. Кроме этого, над Московским регионом сбили четыре вражеских дронов, в том числе три, летевших на Москву. А также еще один над Курской областью.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 28 октября было сбито 17 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Основной удар пришелся на Калужскую область, в небе над которой средства ПВО уничтожили 13 беспилотников.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #бпла #ВСУ #средства пво
