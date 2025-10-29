МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Американская конгрессвуман Луна оценила встречу с Дмитриевым

По ее словам, участники встречи нашли много общего, что важно для обеих стран.
Владимир Рубанов 2025-10-29 22:51:54
© Фото: Mattie Neretin - CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Американская конгрессвуман Анна Паулина Луна оценила как продуктивную встречу с главой РФПИ, спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает РИА Новости. По ее словам, стороны нашли точки соприкосновения в вопросах мира, торговли и взаимного уважения.

Луна подчеркнула поддержку усилий президента Трампа по прекращению войны на Украине. По ее словам, некоторые люди в конгрессе США и в Европе разочарованы этим. Для обеих стран важно желание мира, сотрудничества в торговле и уважения друг к другу, добавила она.

Дмитриев приехал в США по официальному приглашению американской стороны для проведения переговоров с представителями администрации США. Целью было обсуждение инвестиционно-экономического сотрудничества, а также поддержка диалога между странами. Представитель президента подчеркнул необходимость понимания позиции России и уважения ее национальных интересов.

Сообщалось, что глава РФПИ встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Кроме того, он анонсировал встречу конгрессменов с депутатами Госдумы РФ.

#сша #Конгресс #встреча #Кирилл Дмитриев #анна паулина луна
