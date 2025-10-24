МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев прибыл в США для переговоров с администрацией Трампа

Глава фонда прямых инвестиций намерен обсудить со Штатами экономическое сближение двух стран.
Тимур Юсупов 2025-10-24 15:58:06
© Фото: Сергей Булкин, РИА Новости

Специальный представитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон для проведения переговоров с администрацией Дональда Трампа. Об этом пишет издание 360.ru со ссылкой на телеканал CNN.

По данным американских журналистов, глава Российского фонда прямых инвестиций отправился в США для продолжения обсуждения отношений между странами.

Визит проходит на фоне заявления Трампа об «отмене» запланированного саммита с Владимиром Путиным в Будапеште, а также введения Штатами санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний - «Роснефти» и «Лукойла».

Несмотря на резкие действия американского лидера против России, пресс-служба Белого дома заявила, что встреча между Путиным и Трампом не снята с повестки дня. Российский же президент в свою очередь высказался, что Москва всегда выступала за поддержание диалога и не отказывается от своих слов, в том числе и сейчас.

#Экономика #в стране и мире #переговоры #Кирилл Дмитриев #Россия и США
