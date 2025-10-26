МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев анонсировал встречу конгрессменов США с депутатами Госдумы РФ

Этого удалось достичь благодаря диалогу с конгрессвумэн Анной Луной.
Тимур Юсупов 2025-10-26 18:59:51
© Фото: ТРК «Звезда»

Депутаты Госдумы в ближайшее время проведут встречу с членами конгресса США. Об этом рассказал находящийся в Вашингтоне спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

По словам дипломата, в ходе своего визита в Штаты ему довелось провести встречу с конгрессвумэн Анной Луной, которая позитивно оценила идею встречи представителей парламентов двух стран.

«Мы провели встречу с конгрессвумэн Анной Луной вчера. Она подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов с представителями Думы, которая будет организована в ближайшее время», — заявил Дмитриев.

Ранее спецпредставитель публично высказывал мнение, что различными сторонами конфликта предпринимаются титанические усилия, чтобы сорвать диалог России и США. Но даже несмотря на это, ему все же удалось прибыть в США и договориться о предстоящих переговорах.

#в стране и мире #конгресс США #переговоры #Госдума РФ #Кирилл Дмитриев #Россия и США
