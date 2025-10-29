МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Рейтинг одобрения Трампа обновил исторический минимум

Среди американцев только 39% нравится то, как американский лидер выполняет свою работу.
Екатерина Пономарева 2025-10-29 22:48:33
© Фото: POOL, Global Look Press

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа обновил исторический минимум. Теперь целых 58% американцев не нравится то, как Трамп управляет Штатами. По данным опроса издания Economist и компании YouGov.

Согласно опросу, только 39% жителей США одобряют то, как американский лидер выполняет свою работу. В тоже время больше половины опрошенных считают, что Трамп не справляется с должностными обязанностями или выполняет их плохо.

Президент США получил чистый рейтинг одобрения, который равен 19. За все время второго срока это самый низкий рейтинг Трампа в рамках опросов Economist и YouGov.

Значения рейтинга упали после объявления о шатдауне в Америке. Тогда около семи миллионов человек вышли на масштабнфые протесты в США против Трампа. Их лозунг гласил No Kings «Нет королям». Демонстрации охватили 2,7 тысяч городов.

Волну протестов против Трампа под лозунгом «No Kings» одобряют 49% американцев. Против движения выступили только 33% опрошенных жителей США.

Напомним, это уже третья волна протестов с момента возвращения Трампа в Белый дом. Демонстрации происходят на фоне приостановки работы федерального правительства. Организаторы акции объяснили, что митинги вызваны «атаками на высшее образование», давлением на Минюст и рейдами против мигрантов.

#сша #Трамп #Рейтинг #протесты #опрос #шатдаун
