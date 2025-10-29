В МВД раскрыли новую схему мошенников с «проверкой подлинности купюр»

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь они звонят жертвам, представляются сотрудниками полиции и крадут деньги. Об этом предупредили в МВД.

Злоумышленники по телефону убеждают жертву, что нужно проверить подлинность купюр. После человек собирает деньги и отдает курьеру якобы на проверку. Затем связь с мошенником обрывается и пострадавший остается без накоплений, по данным МВД.

За последнее время преступники придумали много новых схем для обмана. Например, они звонят школьникам и представляются учителями. Мошенники убеждают несовершеннолетних, что по поручению директора школы им нужно узнать код из СМС ребенка. Однако образовательным учреждениям запрещено требовать личные данные обучающегося. Конфиденциальную информацию ребенка передавать запрещено.

По другой мошеннической схеме телефонные преступники обманывают с оплатой съемного жилья. Они представляются собственниками квартир и просят съемщиков перевести деньги за аренду якобы на новый банковский счет.