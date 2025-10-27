В МВД раскрыли новую схему мошенников с оплатой съемного жилья

Мошенники придумали новую схему обмана с оплатой жилья. Под видом собственников квартир они просят съемщиков перевести деньги за аренду якобы на новый банковский счет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Известно, что «новые реквизиты», куда мнимые собственники просят переводить деньги за аренду жилья, принадлежат злоумышленникам. Если жертва, ничего не подозревая, переводит деньги, связь с псевдоарендодателями тут же обрывается.

В МВД России настоятельно рекомендуют оплачивать аренду только по проверенным реквизитам, которые заранее согласованы с собственниками жилья. Помимо этого, рекомендуется всегда уточнять изменения в платежных данных. В ситуации, когда якобы собственник просит переводить деньги за квартиру на новые реквизиты, лучше позвонить напрямую арендодателю и уточнить необходимую информацию.

Ранее сообщалось о еще одной схеме мошенников. Она связана с отключением пожарной безопасности дома.