Школьников предупредили о мошенниках, притворяющихся учителями

Мошенники придумали новую схему. Они звонят школьникам и притворяются учителями, под предлогом поручения директора просят назвать код из СМС. Об этом предупредили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В ведомстве уточнили, что администрация школы не спрашивает личные данные у своих учеников. Конфиденциальную информацию школьников передавать запрещено. В случае, если вам позвонили мошенники, рекомендуется не сообщать личные данные, а сразу сбросить звонок.

Ранее в МВД России рассказали о другой мошеннической схеме. Она касается оплаты съемного жилья. Под видом собственников квартир они просят съемщиков перевести деньги за аренду якобы на новый банковский счет.

В МВД рекомендуют россиянам оплачивать аренду только по проверенным банковским реквизитам. Если арендодатель просит перевести деньги на новый счет, то лучше позвонить ему и лично уточнить эту информацию.