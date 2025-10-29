МИД Белоруссии объяснил эскалацию на границе Литвы

Литва осложняет ситуацию на границе с Белоруссией, чтобы получить выгоду от Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков. Его слова цитирует «БелТА». Дпиломат напомнил, что после заявлений о «катастрофической» ситуации на границе Польше выделили кредит в 43 миллиарда евро на оборону.

Теперь Литва закрывает границу на фоне «истеричных разговоров» о создании «стены дронов» с многомиллиардным бюджетом, отметил представитель МИД. По его словам, политики в Вильнюсе рассчитывают на финансовую поддержку ЕС, используя аналогичную тактику эскалации.

Литва закрыла два пункта пропуска на белорусской границе для транспорта, оставив исключения для дипломатов, представителей ЕС и некоторых других категорий граждан. Сроки установлены до конца ноября 2025 года. Причиной назвали инциденты с воздушными шарами, якобы запускаемыми с белорусской территории, что в Вильнюсе считают гибридной атакой.

Белорусские власти считают этот повод абсурдным и мелким, обвиняя Литву в создании паники и попытках напугать собственных граждан. В Минске назвали решение Вильнюса попыткой оправдать антибелорусские меры и расширение санкций. Министр иностранных дел республики Максим Рыженков подчеркнул, что литовские власти не направляли официальных протестов по поводу контрабандных воздушных шаров.