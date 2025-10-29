МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог объяснил, почему Трамп разрешил Израилю вновь бить по Газе

По мнению эксперта, Дональд Трамп является самым произраильским президентом в истории США, поэтому не может выступать с позиции модератора ближневосточного конфликта.
Ян Брацкий 2025-10-29 12:19:03
© Фото: Will Oliver - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Миротворческие усилия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке изначально были обречены на провал. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Стать реальным модератором ситуации глава Белого дома не может из-за активной произраильской позиции, считает эксперт.

«Трамп позиционирует себя в качестве главного инициатора мирных переговоров, но очевидно, что он не может таким быть. Он хочет таким казаться в глазах мировой общественности. Чтобы быть модератором, нужно занимать нейтральную позицию. А для Трампа, и вообще для США, Израиль - самый близкий союзник в мире», - сказал Блохин.

Отношения США и Израиля выходят далеко за рамки обычного союзничества, полагает политолог. Дональд Трамп признан самым произраильским президентом за всю историю двусторонних отношений Вашингтона и Тель-Авива, напомнил Блохин.

«Многие относят его к произраильскому лобби в США. Его дочка Иванка приняла иудаизм и замужем за этническим евреем Джаредом Кушнером. Да и вообще, все действия Трампа носят сугубо произраильский характер. Поэтому понятно, что изначально все эти инициативы были обречены на провал», - заключил американист.

Напомним, президент США Дональд Трамп разрешил Израилю наносить удары по сектору Газа. По его мнению, это не будет считаться нарушением перемирия с ХАМАС, достигнутого при его посредничестве. Со слов Трампа, ЦАХАЛ наносит ответные удары, на которые имеет полное право. После последней подобной атаки в Газе погибли 37 человек, около половины из которых - дети.

Тринадцатого октября американский лидер объявил  о прекращении войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Завершение конфликта Трамп подтвердил, выступая перед израильскими парламентариями. Глава Белого дома заявил, что прекращение огня - важная часть его мирного плана, который предусматривает постепенный вывод войск из Газы, а также освобождение всех заложников и возвращение тел убитых.

